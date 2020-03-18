В Україні на перевірці ще понад 40 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Протягом минулої доби до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшла 41 підозра на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Упродовж 17 березня до Центру надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька 3, Дніпропетровська 5, Донецька 3, Закарпатська 3, Івано-Франківська 3, Київ 14, Миколаївська 1, Рівненська 2, Сумська 2, Тернопільська 2, Херсонська 1, Черкаська 1, Чернівецька 1)", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, у Чернівецькій області троє інфікованих коронавірусом дітей та їхня матір не мають підвищеної температури тіла та пневмонії. Усього в Україні 14 випадків коронавірусу.