В Украине на проверке еще более 40 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступило 41 подозрение на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"На протяжении 17 марта в Центр поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая 3, Днепропетровская 5, Донецкая 3, Закарпатская 3, Ивано-Франковская 3, Киев 14, Николаевская 1, Ровненская 2, Сумская 2, Тернопольская 2, Херсонская 1, Черкасская 1, Черновицкая 1)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Черновицкой области трое инфицированных коронавирусом детей и их мать не имеют повышенной температуры тела и пневмонии. Всего в Украине 14 случаев коронавируса.