ВООЗ передала Україні другу партію реагентів для тестування на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала Україні ще один набір реагентів, якого вистачить для 5 тис. реакцій. Про це йдеться на сторінці ВООЗ у Facebook, передає УНН.
"Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала другий набір реагентів для тестування на COVID-19 для приблизно 5000 реакцій до Центру Громадського Здоров’я МОЗ України. Перший набір був на 3000 реакцій", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ВООЗ намагається покращити можливості України проводити тестування на COVID-19, оскільки саме вчасна діагностика є найефективнішим інструментом, щоб запобігти випадкам інфікування та врятувати життя.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 березня, до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшла 41 підозра на коронавірус COVID-19.