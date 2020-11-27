ВОЗ назвала численность населения мира, которую нужно вакцинировать - чтобы остановить COVID-19

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Около 60-70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, передает УНН.

“Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки, — отметила она. — Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции”.

“На этот счет проводились различные исследования и моделирования, — добавила О’Брайен. — Более подробные прогнозы в данной ситуации дать сложно”.

Добавим, что на данный момент, согласно статистике ВОЗ, в мире — 60 264 241 инфицированный COVID-19, из них 1 420 306 человек — погибли.

Согласно оценке Института Джонса-Хопкинса — в мире 61 240 522 инфицированных заболеванием, 1 437 199 из них — погибли.

Брифинг ВОЗ, 27 ноября 2020 года:

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