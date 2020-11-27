ВООЗ назвала кількість населення світу, яку потрібно вакцинувати - аби зупинити COVID-19

“Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або піддатися вакцинації, щоб перервати ланцюжки, — зазначила вона. — Однак в даній ситуації нам необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, а й запобігати передачу інфекції”.

“На цей рахунок проводилися різні дослідження і моделювання, — додала О’Брайен. — Більш докладні прогнози в даній ситуації дати складно”.

Додамо, що на даний момент, згідно зі статистикою ВООЗ, у світі — 60 264 241 інфікований COVID-19, з них 1 420 306 осіб — загинули.

Згідно оцінкою Інституту Джонса-Хопкінса — в світі 61 240 522 інфікованих захворюванням, 1 437 199 з них — загинули.

Брифінг ВООЗ, 27 листопада 2020 року: