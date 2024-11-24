Вооруженные силовики окружили посольство Аргентины в Каракасе: что там происходит

Вооруженные сотрудники венесуэльских сил безопасности в капюшонах окружили посольство Аргентины в Каракасе, в котором находятся шесть представителей оппозиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Сейчас, как заявляют в оппозиции, в посольстве скрываются шесть их представителей, которые перебрались туда, спасаясь от репрессий со стороны венесуэльских властей накануне президентских выборов, которые состоялись в июле.

Педро Урручурту, который находится в посольстве с марта и является международным координатором лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, написал в субботу на сайте X, что вооруженные сотрудники Национальной полиции в капюшонах перекрыли улицы вокруг посольства. По его словам, над посольством висят беспилотники, а телефонная связь прервана.

Омар Гонсалес, еще один оппозиционер, который живет в посольстве, опубликовал видео на X, на котором видно венесуэльскую полицию возле дипломатического здания.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе на июльских выборах, несмотря на распространенный скептицизм в стране и за рубежом относительно результатов.

Верховный суд Венесуэлы ратифицировал победу Мадуро на выборах

Лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес, которого США на прошлой неделе признали победителем на тех выборах, заявил в своей публикации в субботу, что посольство было «осаждено людьми в капюшонах».

«Я предупреждаю мир о том, что может произойти с другими беженцами в посольстве Аргентины в Каракасе», - сказал Гонсалес.

Напомним

Правительство Венесуэлы в пятницу объявило о новом расследовании против лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, продолжая обвинять ее в причастности к введению экономических санкций США и других стран против Венесуэлы, генеральная прокуратура страны заявила, что высказывания Мачадо составляют «преступления государственной измены».