Вооруженные силовики окружили посольство Аргентины в Каракасе: что там происходит
Киев • УНН
Венесуэльские силовики в капюшонах заблокировали посольство Аргентины, где скрываются 6 оппозиционеров. Над зданием летают дроны, а телефонная связь прервана.
Вооруженные сотрудники венесуэльских сил безопасности в капюшонах окружили посольство Аргентины в Каракасе, в котором находятся шесть представителей оппозиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Сейчас, как заявляют в оппозиции, в посольстве скрываются шесть их представителей, которые перебрались туда, спасаясь от репрессий со стороны венесуэльских властей накануне президентских выборов, которые состоялись в июле.
Педро Урручурту, который находится в посольстве с марта и является международным координатором лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, написал в субботу на сайте X, что вооруженные сотрудники Национальной полиции в капюшонах перекрыли улицы вокруг посольства. По его словам, над посольством висят беспилотники, а телефонная связь прервана.
Омар Гонсалес, еще один оппозиционер, который живет в посольстве, опубликовал видео на X, на котором видно венесуэльскую полицию возле дипломатического здания.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе на июльских выборах, несмотря на распространенный скептицизм в стране и за рубежом относительно результатов.
Верховный суд Венесуэлы ратифицировал победу Мадуро на выборах22 авг. 2024, 23:24 • 20339 просмотров
Лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес, которого США на прошлой неделе признали победителем на тех выборах, заявил в своей публикации в субботу, что посольство было «осаждено людьми в капюшонах».
«Я предупреждаю мир о том, что может произойти с другими беженцами в посольстве Аргентины в Каракасе», - сказал Гонсалес.
Напомним
Правительство Венесуэлы в пятницу объявило о новом расследовании против лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, продолжая обвинять ее в причастности к введению экономических санкций США и других стран против Венесуэлы, генеральная прокуратура страны заявила, что высказывания Мачадо составляют «преступления государственной измены».