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Владимир Тесля призвал украинцев объединяться перед внутренней угрозой Украинской государственности

Киев • УНН

 • 8840 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Активисты патриотического движения "Достоинство Нации" установили памятный знак "Защитникам Украинской Государственности" на пьедестале памятника пушке возле метро "Арсенальная" в Киеве, передает УНН. 

Владимир Тесля призвал украинцев объединяться перед внутренней угрозой Украинской государственности

"100 лет назад с этого места украинские военные уничтожили угрозу украинской государственности. Мы помним и чтим всех тех, кто защищал и защищает нашу украинскую землю", — сказал руководитель движения Владимир Тесля.

Он добавил, что установка памятного знака является восстановлением исторической справедливости, и призвал украинцев объединиться ради победы над врагом, а также ради сохранности и укрепления Украинской государственности: "Мы не боимся внешнего врага, но у нас есть другой, годами разрывающий Украину изнутри. Это наш внутренний враг, это — споры, клановые междоусобицы. У нас нет времени, мы должны объединиться и не допустить той ошибки, что и 100 лет назад. Мои побратимы, я благодарен, что вместе с вами мы восстановили историческую справедливость".

Многие киевляне знают настоящую историю большевистского мятежа на "Арсенале". Тогда красные мятежники пытались всячески подбить рабочих на восстание против государства. Именно тогда начали свои решительные действия подразделения Симона Петлюры и Евгения Коновальца. Благодаря их действиям "красный пожар" не охватил весь Киев, когда столица Украины сохраняла нейтралитет.

Ранее Владимир Тесля в Facebook заявил, что не собирается баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины от ни одной из политических сил.

Напомним, памятник пушке был установлен в Киеве в 1923 году. Ранее здесь была надпись, посвященная рабочим завода "Арсенал", выступившим с оружием за "власть советов" в октябре 1917 года.

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