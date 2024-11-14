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Из Волновахского района Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми

Из Волновахского района Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми

Киев  •  УНН

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В Волновахском районе Донецкой области начата принудительная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов Великоновоселковской громады. На момент подписания протокола уже эвакуированы 174 ребенка, но в районе остается еще 1600 человек.

Вчера, на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения было утверждено решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с родителями.

Пишет УНН со ссылкой на Донецкую областную администрацию. 

На заседании Координационного штаба по обязательной эвакуации было принято решение принудительно эвакуировать детей вместе с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из населенных пунктов Великоновоселковской громады Волновахского района: Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы и Шевченково. Эвакуация будет осуществляться в безопасные регионы страны.

По словам заместителя председателя Донецкой ОГА Александра Шевченко, на момент подписания протокола в этих населенных пунктах проживало 174 ребенка, и все они уже эвакуированы. Однако в этих населенных пунктах остается еще 1600 человек.

У нас работают с целью эвакуационных мероприятий ГСЧС, Национальная полиция, волонтерские организации. С этой целью действует эвакуационный хаб. Есть маршруты эвакуации. Люди выезжают сами или обращаются на горячую линию

- подчеркнул Александр Шевченко.

Напомним 

В Покровской и Кураховской громадах Донетчины продолжается эвакуация населения из опасных территорий. В Покровске остается 11 тыс. человек, в том числе 49 детей, а в Курахово - 700-800 человек.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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