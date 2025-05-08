Волна холода с Севера: какой будет погода в Украине в четверг
Киев • УНН
8 мая в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, кроме Карпат и юго-востока. С севера идет похолодание, температура 9-20°C.
В четверг, 8 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, в Украину идет еще одна волна холода с северных направлений, наиболее ощутимая в северных и большинстве западных областей.
Большинство территории страны – без осадков в поле несколько повышенного давления, лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны, атмосферные фронты принесут кратковременные дожди
В Укргидрометцентре прогнозируют, что ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в северных и большинстве западных областей 9-14° тепла, на остальной территории 15-20°.
В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Температура воздуха составит 12-14° тепла.
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