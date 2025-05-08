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Волна холода с Севера: какой будет погода в Украине в четверг

Киев • УНН

 • 738 просмотра

8 мая в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, кроме Карпат и юго-востока. С севера идет похолодание, температура 9-20°C.

Волна холода с Севера: какой будет погода в Украине в четверг

В четверг, 8 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, в Украину идет еще одна волна холода с северных направлений, наиболее ощутимая в северных и большинстве западных областей.

Большинство территории страны – без осадков в поле несколько повышенного давления, лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны, атмосферные фронты принесут кратковременные дожди

- говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в северных и большинстве западных областей 9-14° тепла, на остальной территории 15-20°.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Температура воздуха составит 12-14° тепла.

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Вадим Хлюдзинский

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