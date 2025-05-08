Хвиля холоду з Півночі: якою буде погода в Україні у четвер
Київ • УНН
8 травня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, переважно без опадів, окрім Карпат та південного сходу. З півночі йде похолодання, температура 9-20°C.
У четвер, 8 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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За даними синоптиків, в Україну йде ще одна хвиля холоду з північних напрямків, найвідчутніша в північних та більшості західних областей.
Більшість території країни – без опадів у полі дещо підвищеного тиску, лише в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі
В Укргідрометцентрі прогнозують, що вітер буде переважно північний, 5-10 м/с. Температура у північних та більшості західних областей 9-14° тепла, на решті території 15-20°.
У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Температура повітря становитиме 12-14° тепла.
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