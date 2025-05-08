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8 травня: День пам’яті та примирення
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8 травня: День пам’яті та примирення

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Хвиля холоду з Півночі: якою буде погода в Україні у четвер

Київ • УНН

 • 756 перегляди

8 травня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, переважно без опадів, окрім Карпат та південного сходу. З півночі йде похолодання, температура 9-20°C.

Хвиля холоду з Півночі: якою буде погода в Україні у четвер

У четвер, 8 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, в Україну йде ще одна хвиля холоду з північних напрямків, найвідчутніша в північних та більшості західних областей.

Більшість території країни – без опадів у полі дещо підвищеного тиску, лише в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі

- йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що вітер буде переважно північний, 5-10 м/с. Температура у північних та більшості західних областей 9-14° тепла, на решті території 15-20°.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Температура повітря становитиме 12-14° тепла.

Всесвітній день боротьби з раком яєчників, Міжнародний день Червоного Хреста: що ще відзначають 8 травня08.05.25, 06:30 • 948 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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