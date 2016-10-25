Volkswagen выплатит автовладельцам в США почти 10 млрд долларов

Окружной суд в Сан-Франциско 25 октября одобрил соглашение по "дизельном скандала" между немецким концерном Volkswagen и автовладельцами в США. Согласно договору, на выкуп 475 тыс.дизельных автомобилей с двигателями объемом 2 литра будет выделено около 10 млрд долларов. Кроме этого VW внесет 4,7 млрд долларов в природоохранные фонды. Отзыв автомобилей должен начаться в середине ноября 2016 года.

Суммарно сделка оценивается в 16,5 млрд долларов. Глава американского отделения VW Хинрих Войбкен назвал ее "важной вехой на пути к нормализации ситуации в США".

Сумма компенсации стала крупнейшей среди автопроизводителей в истории Соединенных Штатов. При этом концерна Volkswagen еще предстоит заключить аналогичное соглашение по автомобилям Audi с двигателями объемом 3 литра, которых насчитывается около 85000, а также выплатить штраф министерству юстиции США.

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"Дизельный скандал" разгорелся осенью 2015 через манипуляцию с тестами на соответствие моторов экологическим стандартам.

Как сообщал УНН, отказ от моделей машин, с которыми связан скандал о подделке данных тестов на выбросы выхлопных газов, начался с 2016 года.