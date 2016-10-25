Volkswagen виплатить автовласникам в США майже 10 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Американський суд схвалив багатомільярдну угоду між Volkswagen і власниками автомобілів. Крім цього VW сплатить близько 5 млрд доларів штрафу в природоохоронні фонди, передає УНН з посиланням на DW.
Окружний суд в Сан-Франциско 25 жовтня схвалив угоду по “дизельному скандалу” між німецьким концерном Volkswagen і автовласниками в США. Згідно з угодою, на викуп 475 тис. дизельних автомобілів з двигунами об’ємом 2 літри буде виділено близько 10 млрд доларів. Крім цього VW внесе 4,7 млрд доларів в природоохоронні фонди. Відкликання автомобілів повинен початися в середині листопада 2016 року.
Сумарно угода оцінюється в 16,5 млрд доларів. Глава американського відділення VW Хинрих Войбкен назвав її “важливою віхою на шляху до нормалізації ситуації в США”.
Сума компенсації стала найбільшою серед автовиробників в історії Сполучених Штатів. При цьому концерну Volkswagen ще належить укласти аналогічну угоду по автомобілям Audi з двигунами об’ємом 3 літри, яких налічується близько 85 тисяч, а також виплатити штраф міністерству юстиції США.
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“Дизельний скандал” розгорівся восени 2015 року через маніпуляцію з тестами на відповідність моторів екологічним стандартам.
Як повідомляв УНН, відмова від моделей машин, з якими пов’язаний скандал про підробку даних тестів на викиди вихлопних газів, почалася з 2016 року.