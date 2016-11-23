Жителя Волынской области, который поджег свою тетю, приговорили к 11 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Жителя Волынской области, который поджег свою тетю, приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Так, в мае этого года, 37-летний мужчина, поссорившись со своей тетей, плеснул на нее бензином и поджег.
Облитая бензином женщина мгновенно вспыхнула и, несмотря на то, что родные бросились его тушить, получила термические ожоги II-III степени более 55% тела. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.
Обвиняемый свою вину в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью, не признал.
Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по п. 4,5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.