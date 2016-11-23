Волинянина, який підпалив тітку, засудили до 11 років
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Жителя Волині, який підпалив тітку, засудили до 11 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Так, у травні цього року, 37-річний волинянин, посварившись зі своєю тіткою, хлюпнув на неї бензином та підпалив.
Облита бензином жінка миттю спалахнула й, попри те, що рідні кинулися її гасити, отримала термічні опіки ІІ-ІІІ ступеня понад 55 % тіла. За кілька годин потерпіла померла у лікарні.
Обвинувачений своєї вини у вбивстві жінки, вчиненому з особливою жорстокістю, не визнав.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за п. 4,5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.