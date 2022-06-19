Волынское направление: угроза ракетных ударов со стороны беларуси сохраняется
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Белорусские войска продолжают выполнять маневры рядом с украинской границей, поэтому угроза ракетных ударов с территории беларуси до сих пор сохраняется. Об этом говорится в сообщении Волынской бригады территориальной обороны, сообщает УНН.
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"На Волынском направлении, обстановка за прошедшую неделю значительных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять маневры в районе белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории рб", – говорится в сообщении.
Напомним
Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил, что из беларуси на территорию Волынской области могут зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы.