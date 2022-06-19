Волинський напрямок: загроза ракетних ударів з боку білорусі зберігається
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Білоруські війська продовжують виконувати маневри поруч з українським кордоном, тому загроза ракетних ударів з території білорусі досі зберігається. Про це йдеться в повідомлення Волинської бригади територіальної оборони, інформує УНН.
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"На Волинському напрямку, обстановка за минулий тиждень значних змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати маневри в районі білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території рб", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів повідомив, що з білорусі на територію Волинської області можуть зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.