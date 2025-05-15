Волынь подверглась вражеской атаке дронов: что известно

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters
14 мая, 21:07 • 20919 просмотра

Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters

14 мая, 18:32 • 55359 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 70624 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 135446 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 70462 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 52950 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 122950 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 57090 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 73304 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 63613 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.6м/с
71%
742мм
Популярные новости

Состав делегации рф для переговоров в Стамбуле объявят утром - росСМИ

14 мая, 19:48 • 25139 просмотра

Поляки в Украине не смогут голосовать на выборах президента Польши: названо причину

14 мая, 20:07 • 24871 просмотра

"Взорвется парадом движений нацменьшинств": в СНБО прокомментировали заявление нарышкина о попытках "развалить" рф

14 мая, 20:12 • 27685 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

02:38 • 31562 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

04:23 • 48077 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 62155 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 127297 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 135469 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 122958 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 148376 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 4704 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 39160 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 61923 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 72464 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

14 мая, 06:55 • 69485 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Волынь подверглась вражеской атаке дронов: что известно

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Силы ПВО работали на Волыни во время утренних тревог. Глава ОВА сообщил об уничтожении трех целей, разрушений и пострадавших нет.

Волынь подверглась вражеской атаке дронов: что известно

Силы ПВО работали в Волынской области во время утренних тревог. Громко было в Луцке, сообщал мэр Луцка Игорь Полищук. Председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил об уничтожении трех целей, и что разрушений и пострадавших нет, пишет УНН.

Детали

"Во время утренних воздушных тревог на Волыни работали силы ПВО. Были уничтожены три цели. Разрушений и пострадавших нет", - сообщил председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram.

"В результате атаки трех БПЛА погибших и пострадавших нет", - написал мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram.

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая15.05.25, 07:23 • 49395 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волынская область
Луцк
Brent
$64.61
Bitcoin
$102,917.40
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.05
Золото
$3,141.35
Ethereum
$2,595.61