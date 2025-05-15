Волынь подверглась вражеской атаке дронов: что известно
Киев • УНН
Силы ПВО работали на Волыни во время утренних тревог. Глава ОВА сообщил об уничтожении трех целей, разрушений и пострадавших нет.
Силы ПВО работали в Волынской области во время утренних тревог. Громко было в Луцке, сообщал мэр Луцка Игорь Полищук. Председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил об уничтожении трех целей, и что разрушений и пострадавших нет, пишет УНН.
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"Во время утренних воздушных тревог на Волыни работали силы ПВО. Были уничтожены три цели. Разрушений и пострадавших нет", - сообщил председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram.
"В результате атаки трех БПЛА погибших и пострадавших нет", - написал мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram.
Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая15.05.25, 07:23 • 49395 просмотров