Волинь зазнала ворожої атаки дронів: що відомо

Сили ППО працювали у Волинській області під час ранкових тривог. Гучно було у Луцьку, повідомляв мер Луцька Ігор Поліщук. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив про знищення трьох цілей, і що руйнувань та постраждалих немає, пише УНН.

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"Під час ранкових повітряних тривог на Волині працювали сили ППО. Було знищено три цілі. Руйнувань та постраждалих немає", - повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram.

"Внаслідок атаки трьох БПЛА загиблих та постраждалих немає", - написав мер Луцька Ігор Поліщук у Telegram.

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня