"Волынь" одержала победу над "Звездой" в 25-м туре УПЛ

Уже на стартовой минуте ошибка голкипера "Звезды" едва не стоила гостям пропущенного гола. Впоследствии вратарь гостей Паст спас команду сейвом после дальнего удара в исполнении Диденко.

Единственный гол во встрече был оформлен на 32 минуте - Романюк протащил мяч по правому флангу, сместился в центр и точным пасом вывел 19-летнего Сергея Петрова лицом к лицу с голкипером. Нападающий "Волыни" обыграл Паста и отправил мяч в пустые ворота гостей - 1:0.

Примечательно, что начиная с 67 минуты "Звезда" выступала в меньшинстве после удаления Билонога.

Отметим, что после 25 туров "Звезда" с 26 очками разместилась на 9-й строчке, "Волынь" обогнала "Днепр" и с 13 очками покинула последнюю строчку.

Как сообщал УНН, 16 апреля "Шахтер" одержал 21 победу в сезоне УПЛ.