"Волинь" перемогла "Зірку" у 25-му турі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В передостанньому матчі 25-го туру УПЛ у групі вильоту луцька "Волинь" на домашньому стадіоні "Авангард" з результатом 1:0 перемогла кропивницьку "Зірку", повідомляє УНН.
Вже на стартовій хвилині помилка голкіпера "Зірки" ледь не коштувала гостям пропущеного голу. Згодом воротар гостей Паст врятував команду сейвом після дальнього удару у виконанні Діденка.
Єдиний гол у зустрічі був оформлений на 32 хвилині - Романюк протягнув м'яч правим флангом, змістився у центр і точним пасом вивів 19-річного Сергія Петрова віч-на-віч з голкіпером. Нападник "Волині" обіграв Паста і відправив м'яч у порожні ворота гостей - 1:0.
Примітно, що починаючи з 67 хвилини "Зірка" виступала у меншості через вилучення Білонога.
Відзначимо, що після 25 турів "Зірка" з 26 очками розмістилася на 9-й сходинці, "Волинь" обігнала "Дніпро" і з 13 очками покинула останній рядок.
Як повідомляв УНН, 16 квітня "Шахтар" здобув 21 перемогу в сезоні УПЛ.