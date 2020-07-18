"Вольфсбург" проведет спарринг с бронзовым призером Бундеслиги перед игрой с "Шахтером"

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 7272 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 20396 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105155 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114525 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119159 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154442 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117833 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144358 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104649 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102897 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Вольфсбург" проведет спарринг с бронзовым призером Бундеслиги перед игрой с "Шахтером"

"Вольфсбург" проведет спарринг с бронзовым призером Бундеслиги перед игрой с "Шахтером"

Киев  •  УНН

 • 10223 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. ФК “Вольфсбург” объявил о проведении контрольного поединка в рамках подготовки к матчу плей-офф Лиги Европы с “Шахтером”, передает УНН со ссылкой на сайт немецкого клуба.

На 30 июля запланирован спарринг между “Вольфсбургом” и “Лейпцигом”. Оба коллектива продолжают борьбу в еврокубках: “Вольфсбург” в 1/8 финала будет противостоять “Шахтеру”, а бронзовый призер Бундеслиги — “Лейпциг”, в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с мадридским “Атлетико”.

Примечательно, что “Вольфсбург” будет гостить у “Шахтера” 5 августа в Киеве на НСК “Олимпийский”.

Заметим, что “Шахтер” проведет спарринг с “Вересом” перед игрой против “Вольфсбурга”.

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