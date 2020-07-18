"Вольфсбург" проведет спарринг с бронзовым призером Бундеслиги перед игрой с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. ФК “Вольфсбург” объявил о проведении контрольного поединка в рамках подготовки к матчу плей-офф Лиги Европы с “Шахтером”, передает УНН со ссылкой на сайт немецкого клуба.
На 30 июля запланирован спарринг между “Вольфсбургом” и “Лейпцигом”. Оба коллектива продолжают борьбу в еврокубках: “Вольфсбург” в 1/8 финала будет противостоять “Шахтеру”, а бронзовый призер Бундеслиги — “Лейпциг”, в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с мадридским “Атлетико”.
Примечательно, что “Вольфсбург” будет гостить у “Шахтера” 5 августа в Киеве на НСК “Олимпийский”.
Заметим, что “Шахтер” проведет спарринг с “Вересом” перед игрой против “Вольфсбурга”.