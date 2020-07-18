"Вольфсбург" проведе спаринг із бронзовим призером Бундесліги перед грою з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. ФК “Вольфсбург” оголосив стосовно проведення контрольного поєдинку в рамках підготовки до матчу плей-офф Ліги Європи із “Шахтарем”, передає УНН з посиланням на сайт німецького клубу.
На 30 липня запланований спаринг між “Вольфсбургом” та “Лейпцигом”. Обидва колективи продовжують боротьбу в єврокубках: “Вольфсбург” в 1/8 фіналу протистоятиме “Шахтарю”, а бронзовий призер Бундесліги — “Лейпциг”, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів змагатиметься із мадридським “Атлетіко”.
Примітно, що “Вольфсбург” гостюватиме у “Шахтаря” 5 серпня в Києві на НСК “Олімпійський”.
Зауважимо, що “Шахтар” проведе спаринг із “Вересом” перед грою проти “Вольфсбурга”.