"Вольфсбург" победил в первой игре за выживание в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. "Вольфсбург" одержал минимальную победу со счетом 1:0 над "Брауншвейге" в первом стыковом матче за право войти/остаться в Бундеслиге, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Единственный гол "Вольфсбург" забил на 35-й минуте, когда Марио Гомес реализовал пенальти.
Отметим, что матч состоится в Брауншвейге 29 мая.
Добавим также, в завершившемся сезоне "Вольфсбург" финишировал на 16-й строчке в Бундеслиге, а "Айнтрахт" занял третье место во второй Бундеслиге.
Как сообщал УНН, "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии.