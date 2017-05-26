"Вольфсбург" переміг у першій грі за виживання в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. "Вольфсбург" здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0 над "Брауншвейгом" у першому стиковому матчі за право увійти/залишитися в Бундеслізі, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Єдиний гол "Вольфсбург" забив на 35-й хвилині, коли Маріо Гомес реалізував пенальті.
Відзначимо, що матч у відповідь відбудеться в Брауншвейгу 29 травня.
Додамо також, у сезоні, що завершився "Вольфсбург" фінішував на 16-му рядку в Бундеслізі, а "Айнтрахт" посів третє місце у другій Бундеслізі.
Як повідомляв УНН, "Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини.