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Волейбол: женская сборная Украины победила на старте отбора на ЧЕ-2021

Волейбол: женская сборная Украины победила на старте отбора на ЧЕ-2021

Киев  •  УНН

 • 14599 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинская женская сборная Украины по волейболу праздновала победу на старте отборочного цикла на чемпионат Европы-2021, передает УНН со ссылкой на ФВУ.

Детали

В достаточно непредсказуемом стартовом поединке украинская сборная смогла преодолеть упорное сопротивление команды Португалии — 3: 1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:19). Таким образом, официальный дебют болгарского специалиста Владимира Иванова на посту главного тренера “сине-желтых” вышел успешным.

Цитата

“Поединок получился очень нервным. Впрочем, если говорить о психологии борьбы, то я очень доволен своими волейболистками, которые в нескольких моментах серьезно уступали, однако находили в себе силы, что называется, возвращаться в игру. А вот по качеству их действий, то они однозначно желать лучшего. И все же главное — мы победили. И то, что наша команда выбиралась в сложных ситуациях, свидетельствует о ее высоком потенциале”, - подчеркнул наставник" желто-синих ".

Дополнение

Во втором поединке отбора Украина сыграет против Швеции.

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