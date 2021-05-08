Волейбол: женская сборная Украины победила на старте отбора на ЧЕ-2021

Детали

В достаточно непредсказуемом стартовом поединке украинская сборная смогла преодолеть упорное сопротивление команды Португалии — 3: 1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:19). Таким образом, официальный дебют болгарского специалиста Владимира Иванова на посту главного тренера “сине-желтых” вышел успешным.

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“Поединок получился очень нервным. Впрочем, если говорить о психологии борьбы, то я очень доволен своими волейболистками, которые в нескольких моментах серьезно уступали, однако находили в себе силы, что называется, возвращаться в игру. А вот по качеству их действий, то они однозначно желать лучшего. И все же главное — мы победили. И то, что наша команда выбиралась в сложных ситуациях, свидетельствует о ее высоком потенциале”, - подчеркнул наставник" желто-синих ".

Дополнение

Во втором поединке отбора Украина сыграет против Швеции.