Волейбол: жіноча збірна України перемогла на старті відбору на ЧЄ-2021

Деталі

У достатньо непередбачуваному стартовому поєдинку українська збірна спромоглася здолати впертий опір команди Португалії — 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:19). Таким чином, офіційний дебют болгарського спеціаліста Володимира Іванова на посаді головного тренера “синьо-жовтих” вийшов успішним.

Цитата

“Поєдинок вийшов дуже нервовим. Утім, якщо говорити про психологію боротьби, то я дуже задоволений своїми волейболістками, які в кількох моментах серйозно поступалися, однак знаходили в собі сили, що називається, повертатися у гру. А ось щодо якості їхніх дій, то вони однозначно бажають кращого. Та все ж головне — ми перемогли. І те, що наша команда вибиралася у складних ситуаціях, свідчить про її високий потенціал”, — підкреслив наставник “жовто-блакитних”.

Доповнення

У другому поєдинку відбору Україна зіграє проти Швеції.