Войска рф атаковали Сумы "шахедами": известно о двух погибших

ukenru
Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 102308 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 118024 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 130595 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 143015 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 147543 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 147828 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 214300 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 204810 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 123140 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 195960 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 162945 просмотра
Спикер МИД Украины потроллил Захарову

Спикер МИД Украины потроллил Захарову

 • 28369 просмотра
Украинский флаг развернули в космосе

Украинский флаг развернули в космосе

 • 21805 просмотра
рф ударила по Константиновке в Донецкой области управляемыми авиабомбами: есть раненые

рф ударила по Константиновке в Донецкой области управляемыми авиабомбами: есть раненые

 • 19655 просмотра
путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории рф: МИД отреагировал на заявление диктатора об ударе ракетой "орешник"

путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории рф: МИД отреагировал на заявление диктатора об ударе ракетой "орешник"

 • 25286 просмотра
Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

 • 41843 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 168029 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 214300 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 171785 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 204810 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 195959 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

 • 41843 просмотра
Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

 • 53731 просмотра
Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

 • 64148 просмотра
Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

 • 65871 просмотра
«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

 • 83872 просмотра
Актуальное
Войска рф атаковали Сумы "шахедами": известно о двух погибших

Войска рф атаковали Сумы "шахедами": известно о двух погибших

Киев  •  УНН

 • 5223 просмотра

Read in English

В Сумах ночью прогремело несколько мощных взрывов в результате атаки беспилотников. На местах двух взрывов обнаружены тела погибших, работают спасатели и разворачивается штаб ликвидации последствий.

Утром  22 ноября раздались взрывы  в районе Сум прогремел взрыв. Враг атаковал регион беспилотниками. Было слышно мощные взрывы. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что в Сумах в ночь на 22 ноября прогремело несколько мощных взрывов.

На месте одного из них было обнаружено тело погибшего человека.

«На месте работает ГСЧС, скорая, полиция», - отметил Кобзарь.

Позже он рассказал, что на месте, где прогремел второй взрыв в Сумах, также был погибший человек.

«Будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - рассказал он.

Шестеро раненых и разбитые квартиры: россияне сбросили авиабомбы на Константиновку21 нояб. 2024, 07:48 • 14333 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
kostiantynivkaКонстантиновка
sumyСумы