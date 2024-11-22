Войска рф атаковали Сумы "шахедами": известно о двух погибших
Киев • УНН
В Сумах ночью прогремело несколько мощных взрывов в результате атаки беспилотников. На местах двух взрывов обнаружены тела погибших, работают спасатели и разворачивается штаб ликвидации последствий.
Утром 22 ноября раздались взрывы в районе Сум прогремел взрыв. Враг атаковал регион беспилотниками. Было слышно мощные взрывы. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, пишет УНН.
Детали
Он рассказал, что в Сумах в ночь на 22 ноября прогремело несколько мощных взрывов.
На месте одного из них было обнаружено тело погибшего человека.
«На месте работает ГСЧС, скорая, полиция», - отметил Кобзарь.
Позже он рассказал, что на месте, где прогремел второй взрыв в Сумах, также был погибший человек.
«Будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - рассказал он.
Шестеро раненых и разбитые квартиры: россияне сбросили авиабомбы на Константиновку21 нояб. 2024, 07:48 • 14333 просмотра