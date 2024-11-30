Войска рф за прошедшие сутки нанес более 500 ударов по Запорожской области

В течение суток оккупанты нанесли 518 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Пишет УНН.

Войска рф совершили 8 авиационных обстрелов по Гуляйполю и Новоандреевке. 247 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку, - говорится в сообщении.

Детали

Также 22 обстрела из РСЗО накрыли Новоандреевка, Новоданиловку, малую Токмачку и Новодаровку. 241 артиллерийский удар нанесен по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровка.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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