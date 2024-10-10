Войска рф совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины - ОВА
Киев • УНН
российские войска совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумской области 10 октября. Зафиксировано 105 взрывов в 12 общинах, использовались минометы, артиллерия, танки и дроны.
10 октября россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 105 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Свесская, Дружбовская, Середино-Будская громады,
Детали
Свесская община: осуществлены удары FPV-дронов (2 взрыва), артобстрел (1 взрыв).
Новослободская громада: враг бил из минометов (15 взрывов).
Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (10 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов).
Речковская община: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
Краснопольская громада: были удары FPV-дронов (8 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), пуски КАБ (4 взрыва).
Эсманская община: россияне ударили FPV-дронами (8 взрывов).
Великописаревская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
Середино-Будская громада: были обстрелы из минометов (12 взрывов), удары FPV-дронов (2 взрыва).
Дружбовская община: нанесены удары FPV-дронов (2 взрыва).
Хотинская община: россияне ударили из САУ (6 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва).
Миропольская община: произошли сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), пуск КАБ (2 взрыва).
Николаевская община: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).
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