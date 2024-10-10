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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины - ОВА

Войска рф совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины - ОВА

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 19:37  •  6082 просмотра

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российские войска совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумской области 10 октября. Зафиксировано 105 взрывов в 12 общинах, использовались минометы, артиллерия, танки и дроны.

10 октября россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 105 взрывов.  Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Свесская, Дружбовская, Середино-Будская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

Свесская община: осуществлены удары FPV-дронов (2 взрыва), артобстрел (1 взрыв).

Новослободская громада: враг бил из минометов (15 взрывов).

Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (10 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов).

Речковская община: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Краснопольская громада: были удары FPV-дронов (8 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), пуски КАБ (4 взрыва).

Эсманская община: россияне ударили FPV-дронами (8 взрывов).

Великописаревская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.

Середино-Будская громада: были обстрелы из минометов (12 взрывов), удары FPV-дронов (2 взрыва).

Дружбовская община: нанесены удары FPV-дронов (2 взрыва).

Хотинская община: россияне ударили из САУ (6 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва).

Миропольская община: произошли сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), пуск КАБ (2 взрыва).

Николаевская община: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).

Войска рф атаковали 4 громады Черниговской области: более 100 "приходов" за сутки10 октября 2024, 08:59 • 10188 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
chernigovskaya-oblastЧерниговская область