Війська рф здійснили 62 обстріли прикордонних територій Сумщини - ОВА
Київ • УНН
російські війська здійснили 62 обстріли прикордонних територій Сумської області 10 жовтня. Зафіксовано 105 вибухів у 12 громадах, використовувались міномети, артилерія, танки та дрони.
10 жовтня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 105 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Свеська, Дружбівська Середино-Будська громади,
Деталі
Свеська громада: здійснено удари FPV-дронів (2 вибухи), артобстріл (1 вибух).
Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (10 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів), танковий обстріл (6 вибухів).
Річківська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
Краснопільська громада: були удари FPV-дронів (8 вибухів), мінометні обстріли (8 вибухів), пуски КАБ (4 вибухи).
Есманьська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (8 вибухів).
Великописарівська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
Середино-Будська громада: були обстріли з мінометів (12 вибухів), удари FPV-дронів (2 вибухи).
Дружбівська громада: завдано удари FPV-дронів (2 вибухи).
Хотінська громада: росіяни вдарили з САУ (6 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи).
Миропільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), пуск КАБ (2 вибухи).
Миколаївська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).
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