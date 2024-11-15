Войска рф совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумщины - ОВА

В течение дня россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 71 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).

Зноб-Новгородская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов).

Середино-Будская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв).

Белопольская громада: враг ударил FPV дронами (2 взрыва), из минометов (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Хотинская община: произошли сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (2 взрыва), обстрел из танка (11 взрывов).

Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Глуховская община: враг атаковал FPV дроном (1 взрыв).

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