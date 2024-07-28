российские войска 28 июля обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали восемь человек, среди них есть дети. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Во время вражеского обстрела Никополя пострадали восемь жителей двух многоэтажных домов, из них двое детей, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что никопольские чрезвычайники оказали помощь 5 лицам, из которых 2 детей. Сотрудники ГСЧС совместно с работниками экстренной медицинской помощи и группой быстрого реагирования Красного Креста транспортировали травмированных женщину и мужчину в больницу.

Также сообщается, что еще женщину и двух детей спасатели вывели из квартиры поврежденного многоэтажного дома и передали медицинским работникам.

Напомним

26 июля российские войска совершили около 20 атак на Никопольский район Днепропетровщины за сутки. В результате обстрелов пострадал 75-летний мужчина, повреждена инфраструктура и частные дома.