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Войска рф ночью атаковали больницу в Херсоне: что повреждено

Киев  •  УНН

 • 9898 просмотра

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В результате ночного обстрела в областной больнице Херсона повреждены окна и котельная. Сейчас ведутся работы по восстановлению теплоснабжения для пациентов учреждения.

В результате ночного обстрела российскими войсками в областной больнице в Херсоне повреждены окна и котельная, сейчас ведутся работы по восстановлению теплоснабжения для пациентов, сообщили в Херсонской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью целью российской армии вновь стало медицинское учреждение в Херсоне. Вражеские снаряды попали в одну из областных больниц. В заведении выбиты окна и повреждена котельная. Информация о пострадавших не поступала

- сообщили в ОВА.

Специалисты, как указано, уже работают над ликвидацией последствий ночного обстрела. "Параллельно идет работа по восстановлению теплоснабжения, чтобы несмотря на удары врага пациенты оставались с теплом", - отметили в ОВА.

Дополнение

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, вчера вечером российские войска атаковали Днепровский район Херсона. "Враг в очередной раз избрал своей целью жилую застройку. В результате атак разбиты частные дома. Из-за обстрелов пострадали шесть человек: четыре женщины, мужчина и 15-летняя девушка. У них - взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Все пострадавшие находятся в больницах. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал он в соцсетях.

По данным ОВА, в больницу сегодня обратилась женщина, которая вчера ночью пострадала из-за российского обстрела Днепровского района Херсона. "У 76-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузию. Ее состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении. Кроме того сообщается, что в больницу обратилась женщина, которая вчера вечером пострадала из-за атаки российского БПЛА в Херсоне. "У 72-летней херсонки - взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки. Ее состояние оценивается как легкое", - отметили в ОВА.

Также в ОВА сообщили, что сегодня около 10:00 российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. "В результате вражеской атаки 63-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Его состояние - среднее", - сказано в сообщении.

Ночью российская армия, по данным ОВА, также обстреляла Антоновку. "Под удар попал 56-летний мужчина, который находился в доме. Он получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения головы. Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Обстрел Херсонщины: 14 человек пострадали и зафиксированы разрушения жилых домов25.02.25, 07:58 • 21752 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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