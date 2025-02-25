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Війська рф уночі атакували лікарню у Херсоні: що пошкоджено

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 • 28704 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу в обласній лікарні Херсона пошкоджено вікна та котельню. Наразі ведуться роботи з відновлення теплопостачання для пацієнтів закладу.

Внаслідок нічного обстрілу російськими військами в обласній лікарні у Херсоні пошкоджено вікна та котельню, наразі ведуться роботи з відновлення теплопостачання для пацієнтів, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі ціллю російської армії знов став медичний заклад у Херсоні. Ворожі снаряди поцілили в одну з обласних лікарень. У закладі вибито вікна та пошкоджено котельню. Інформація щодо потерпілих не надходила

- повідомили в ОВА.

Фахівці, як вказано, уже працюють над ліквідацією наслідків нічного обстрілу. "Паралельно йде робота з відновлення теплопостачання, щоб попри удари ворога пацієнти залишались з теплом", - зазначили в ОВА.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, учора ввечері російські війська атакували Дніпровський район Херсона. "Ворог вкотре обрав своєю ціллю житлову забудову. Внаслідок атак потрощено приватні будинки. Через обстріли постраждали шестеро людей: четверо жінок, чоловік та 15-річна дівчина. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Усі потерпілі перебувають у лікарнях. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав він у соцмережах.

За даними ОВА, до лікарні сьогодні звернулася жінка, яка учора вночі постраждала через російський обстріл Дніпровського району Херсона. "У 76-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Її стан оцінюють як середньої важкості", - ідеться у повідомленні. Окрім того повідомляється, що до лікарні звернулася жінка, яка учора ввечері постраждала через атаку російського БпЛА у Херсоні. "У 72-річної херсонки – вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини. Її стан оцінюють як легкий", - зазначили в ОВА.

Також в ОВА повідомили, що сьогодні близько 10:00 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. "Внаслідок ворожої атаки 63-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Його стан – середній", - сказано у повідомленні.

Вночі російська армія, за даними ОВА, також вкрила вогнем Антонівку. "Під удар потрапив 56-річний чоловік, який перебував у будинку. Він дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови. Нині потерпілий перебуває у лікарні. Його стан оцінюють як середньої тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Обстріл Херсонщини: 14 людей постраждали та зафіксовані руйнування житлових будинків25.02.25, 07:58 • 30838 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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