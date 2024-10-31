Войска рф нанесли 384 удара по Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 384 удара различными видами вооружения. Зафиксированы разрушения инфраструктуры, однако мирные жители не пострадали.
В течение суток оккупанты нанесли 384 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
- Войска рф осуществили 10 авиационных ударов по Преображенке и Малой Токмачке.
- 228 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку и Белогорье.
- 141 артобстрел нанесен по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Белогорья и Ольговского.
Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,
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