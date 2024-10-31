Войска рф нанесли 384 удара по Запорожской области - ОВА

В течение суток оккупанты нанесли 384 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Войска рф осуществили 10 авиационных ударов по Преображенке и Малой Токмачке.

228 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку и Белогорье.

141 артобстрел нанесен по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Белогорья и Ольговского.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, - добавили в ОВА

В Киеве из-за атаки российских дронов загорелся пожар из-за атаки российских дронов