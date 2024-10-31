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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф нанесли 384 удара по Запорожской области - ОВА

Войска рф нанесли 384 удара по Запорожской области - ОВА

Киев  •  УНН

05:08 • 256 просмотра

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российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 384 удара различными видами вооружения. Зафиксированы разрушения инфраструктуры, однако мирные жители не пострадали.

В течение суток оккупанты нанесли 384 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

  • Войска рф осуществили 10 авиационных ударов по Преображенке и Малой Токмачке. 
  • 228 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку и Белогорье.
  • 141 артобстрел нанесен по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Белогорья и Ольговского.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,

- добавили в ОВА

В Киеве из-за атаки российских дронов загорелся пожар из-за атаки российских дронов31 октября 2024, 04:27 • 4378 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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