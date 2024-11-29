Войска рф нанесли 350 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

В течение суток оккупанты нанесли 350 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 212 БпЛА различной модификации атаковали лобково, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

Также 8 обстрелов из РСЗО накрыли лобково, Новодаровку, Новоандреевку и Новоданиловку.

130 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Новодаровки.

Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, - говорится в сообщении.



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