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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф нанесли 350 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Войска рф нанесли 350 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Киев  •  УНН

 • 7579 просмотра

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Российские войска нанесли 350 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, используя БпЛА, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано разрушение инфраструктуры, однако жертв среди мирного населения нет.

В течение суток оккупанты нанесли 350 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 212 БпЛА различной модификации атаковали лобково,  Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

Также 8 обстрелов из РСЗО накрыли лобково, Новодаровку, Новоандреевку и Новоданиловку.

130 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя,  Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Новодаровки.

Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,

- говорится в сообщении.

"россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья": Дмитрий Кулеба о последствиях отказа Трампа от поддержки Украины27 нояб. 2024, 09:31 • 18703 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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