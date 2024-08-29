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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф контролируют 40% Часового Яра - Силы обороны

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 10:13  •  10276 просмотра

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российские войска контролируют около 40% Часового Яра в Донецкой области. Город разбит в результате российского вторжения.

Враг контролирует около 40% города до канала, и захват Часового Яра может предоставить им тактическое преимущество над соседними городами Константиновка, Дружковка и Краматорск. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире телемарафона, передает УНН.

На данный момент, враг контролирует всю часть города Часов Яр, которая сходится к каналу, это примерно 40%

- сообщил Полухин.

Он отмечает, что при захвате Часового Яра враг получит тактическое преимущество на высоте, которая находятся над городами: Константиновка, Дружковка и Краматорск.

Полухин добавил, что Часов Яр разбит в результате боевых действий, как это было с Бахмутом и Авдеевкой.

Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути,

- сказал представитель 24 ОМБр.

Напомним

Оккупационные войска рф постоянными обстрелами фактически уничтожили еще один город Украины - Часов Яр. Фото разрушенного города обнародовали Сухопутные войска ВСУ.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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