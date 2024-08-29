Війська рф контролюють 40% Часового Яру - Сили оборони
Київ • УНН
російські війська контролюють близько 40% Часового Яру у Донецькій області. Місто розбите внаслідок російського вторгнення.
Ворог контролює близько 40% міста до каналу, і захоплення Часового Яру може надати їм тактичну перевагу над сусідніми містами Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Про це повідомив представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі телемарафону, передає УНН.
На даний момент, ворог контролює всю частину міста Часів Яр, яка сходиться до каналу, це приблизно 40%
Він наголошує, що при захоплені Часового Яру ворог отримає тактичну перевагу на висоті, яка знаходяться над містами: Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ.
Полухін додав, що Часів Яр розбитий внаслідок бойових дій, як це було з Бахмутом та Авдіївкою.
Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху,
Нагадаємо
Окупаційні війська рф постійними обстрілами фактично знищили ще одне місто України - Часів Яр. Фото зруйнованого міста оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ.