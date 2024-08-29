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Війська рф контролюють 40% Часового Яру - Сили оборони

Війська рф контролюють 40% Часового Яру - Сили оборони

Київ • УНН

 • 23675 перегляди

російські війська контролюють близько 40% Часового Яру у Донецькій області. Місто розбите внаслідок російського вторгнення.

Ворог контролює близько 40% міста до каналу, і захоплення Часового Яру може надати їм тактичну перевагу над сусідніми містами Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Про це повідомив представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі телемарафону, передає УНН.

На даний момент, ворог контролює всю частину міста Часів Яр, яка сходиться до каналу, це приблизно 40%

- повідомив Полухін.

Він наголошує, що при захоплені Часового Яру ворог отримає тактичну перевагу на висоті, яка знаходяться над містами: Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ.

Полухін додав, що Часів Яр розбитий внаслідок бойових дій, як це було з Бахмутом та Авдіївкою.

Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху,

- сказав представник 24 ОМБр.

Нагадаємо

Окупаційні війська рф постійними обстрілами фактично знищили ще одне місто України - Часів Яр. Фото зруйнованого міста оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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