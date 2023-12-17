Войска рф из минометов 9 раз обстреляли 2 общины Сумщины
российские войска обстреляли из минометов две общины в Сумской области, вызвав 20 взрывов; Краснопольская община пострадала от 17 взрывов, а Зноб-Новгородская - от 3.
российские войска 174 раза за сутки атаковали Запорожскую область, есть раненые
За сутки российские войска 174 раза атаковали Запорожскую область, ранив двух жителей и повредив социальную инфраструктуру. Атаки включали удары из РСЗО и БПЛА по 21 населенному пункту.
На Харьковщине под вражеские обстрелы попали более 20 населенных пунктов.
В Харьковской области более 20 населенных пунктов были обстреляны вражеской артиллерией и минометами, в результате чего были повреждены дома и хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.
"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа имеет 5-8 лет для усиления своего военного потенциала на фоне потенциального сокращения присутствия США и роста угроз со стороны России.
Российские войска 96 раз за сутки атаковали Херсонскую область
Российская армия атаковала Херсонскую область 96 раз за сутки, попадая в жилые районы, школы и объекты инфраструктуры, не вызвав при этом человеческих жертв.
В Донецкой области за сутки погиб один человек, трое получили ранения
Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрелов Донетчины российскими войсками, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Мороз. На сегодня в результате войны в Донецкой области погиб 1791 человек, 4380 получили ранения.
ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области
Спасатели в Одесской области более 4 часов ликвидировали последствия ночного обстрела, в результате которого были разрушены 3 дома и спортивный склад, а один человек погиб.
Силы обороны нанесли 21 авиаудар по врагу – Генштаб
По данным Генерального штаба, украинские войска провели 89 боевых столкновений и нанесли удары по 21 объекту противника, уничтожив личный состав, вооружение и технику.
В результате удара российского беспилотника в Одесской области погиб мирный житель
Один человек погиб в Одесской области, когда беспилотник, сбитый украинской противовоздушной обороной, врезался в дом, вызвав большой пожар. За ночь украинские силы сбили 16 беспилотников, и этот инцидент нанес дополнительный ущерб близлежащим объектам недвижимости.
Еще плюс 1250 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
По последним данным Генерального штаба Украины, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 346 070 военнослужащих и 5 739 танков во время вторжения в Украину.