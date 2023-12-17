Войска рф из минометов 9 раз обстреляли 2 общины Сумщины

Оккупанты ночью и утром 20 раз обстреляли Краснопольскую и Зноб-Новгородскую громады на Сумщине, осуществили 9 минометных обстрелов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 9 минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обстрелам подверглись Краснопольская (17 взрывов) и Зноб-Новгородская (3 взрыва) общины.

Напомним,

В Донецкой области 16 декабря от обстрелов российских оккупантов погиб один человек в селе Ильиновка, еще три человека получили ранения.