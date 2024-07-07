В течение суток, 7 июля, оккупационные войска рф били по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

Дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией россияне били по Никопольщине. Всего с утра район пережил с десяток обстрелов - рассказал глава ОВА.

По его словам, информации о пострадавших нет. Впрочем, разрушениям подверглось жилье людей. В Никополе изуродованы окна и балконы в двух пятиэтажках. Повреждены и 6 частных домов.

Также повреждены 2 школы. Разбиты 3 хозяйственные постройки, здание, которое не эксплуатировалось, авто, линии электропередач и газопровод.