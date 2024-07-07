Киев • УНН
Российско-оккупационные войска атаковали Никопольский район, применив беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив жилые дома, школы, хозяйственные постройки, автомобиль, линии электропередач и газопровод, а также вызвав пожары, которые были ликвидированы спасателями.
В течение суток, 7 июля, оккупационные войска рф били по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Детали
Дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией россияне били по Никопольщине. Всего с утра район пережил с десяток обстрелов
По его словам, информации о пострадавших нет. Впрочем, разрушениям подверглось жилье людей. В Никополе изуродованы окна и балконы в двух пятиэтажках. Повреждены и 6 частных домов.
Также повреждены 2 школы. Разбиты 3 хозяйственные постройки, здание, которое не эксплуатировалось, авто, линии электропередач и газопровод.
В городе, а еще в Покровской громаде из-за вражеских ударов произошло 2 возгорания. Спасатели укротили огонь