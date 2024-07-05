Российско-оккупационные войска убили одного человека и ранили двух, в том числе фельдшера, во время обстрелов Херсонской области.
Оккупационные войска рф продолжают обстреливать Херсонщину - в результате так один человек погиб, еще один ранен. Также под вражеский обстрел попала бригада медиков. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Враг сбросил взрывчатку с дрона на местного жителя, который находился в авто. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию
По его словам, бригада медиков, прибывшая для оказания помощи пострадавшему, попала под повторный удар российского беспилотника.
Травмы средней тяжести получила фельдшер, ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки поврежден автомобиль медработников.
Кроме того, днем армия рф из артиллерии обстреляла Крещеновку Бериславского района.
Тяжелые травмы получила местная жительница 1989 года рождения. Ее сердце остановилось в больнице (...) Также в состоянии средней тяжести госпитализировали еще одну пострадавшую. Женщина, 32 лет, получила минно-взрывную травму, а также перелом ноги и ранение бедра
Напомним,
В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска попали в медицинское учреждение, повредили жилые дома, 3 человека получили ранения.