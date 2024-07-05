Оккупационные войска рф продолжают обстреливать Херсонщину - в результате так один человек погиб, еще один ранен. Также под вражеский обстрел попала бригада медиков. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Враг сбросил взрывчатку с дрона на местного жителя, который находился в авто. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию - рассказал Прокудин.

По его словам, бригада медиков, прибывшая для оказания помощи пострадавшему, попала под повторный удар российского беспилотника.

Травмы средней тяжести получила фельдшер, ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки поврежден автомобиль медработников.

Кроме того, днем армия рф из артиллерии обстреляла Крещеновку Бериславского района.

Тяжелые травмы получила местная жительница 1989 года рождения. Ее сердце остановилось в больнице (...) Также в состоянии средней тяжести госпитализировали еще одну пострадавшую. Женщина, 32 лет, получила минно-взрывную травму, а также перелом ноги и ранение бедра - резюмировал глава Херсонской ОГА.

Напомним,

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска попали в медицинское учреждение, повредили жилые дома, 3 человека получили ранения.