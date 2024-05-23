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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф 25 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 108 взрывов

Войска рф 25 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 108 взрывов

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 20:12  •  300 просмотра

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Враг 25 раз обстрелял приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 108 взрывов в разных населенных пунктах.

За день оккупанты 25 раз обстреляли Сумскую область, поэтому было зафиксировано 108 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Дружбовская, Середино-Будская громады

- Сумская областная военная администрация.

О ситуации в общинах

Великописаревская: оккупанты били из минометов (28 взрывов) и артиллерии (7 взрывов), совершили обстрел НАР (6 взрывов) с вертолета и сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Юнаковская: враг совершил артиллерийские обстрелы (10 взрывов), обстрел из минометов (5 взрывов), атаку с помощью дрона типа "FPV" (3 взрыва).

Краснопольская: 19 мин сбросил противник на территорию громады. Также был артобстрел (1 взрыв).

Белопольская: вражеские силы применили артобстрелы (10 взрывов), сбросили боеприпасы ВОГ с БпЛА  (4 взрыва) .

Эсманьская: была нанесена атака с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв) и миномета (3 взрыва).

Дружбовская: армия врага ударила из РСЗО "Град" (5 взрывов).

Хотинская: осуществлена атака с помощью  дрона типа «FPV» (2 взрыва).

Середино-Будская: вражеские силы применили минометный обстрел (3 взрыва).

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