Войска рф 25 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 108 взрывов

За день оккупанты 25 раз обстреляли Сумскую область, поэтому было зафиксировано 108 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Дружбовская, Середино-Будская громады - Сумская областная военная администрация.

О ситуации в общинах

Великописаревская: оккупанты били из минометов (28 взрывов) и артиллерии (7 взрывов), совершили обстрел НАР (6 взрывов) с вертолета и сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Юнаковская: враг совершил артиллерийские обстрелы (10 взрывов), обстрел из минометов (5 взрывов), атаку с помощью дрона типа "FPV" (3 взрыва).

Краснопольская: 19 мин сбросил противник на территорию громады. Также был артобстрел (1 взрыв).

Белопольская: вражеские силы применили артобстрелы (10 взрывов), сбросили боеприпасы ВОГ с БпЛА (4 взрыва) .

Эсманьская: была нанесена атака с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв) и миномета (3 взрыва).

Дружбовская: армия врага ударила из РСЗО "Град" (5 взрывов).

Хотинская: осуществлена атака с помощью дрона типа «FPV» (2 взрыва).

Середино-Будская: вражеские силы применили минометный обстрел (3 взрыва).

Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины