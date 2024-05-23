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Війська рф 25 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 108 вибухів

Війська рф 25 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 108 вибухів

Київ • УНН

 • 44500 перегляди

Ворог 25 разів обстріляв прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 108 вибухів у різних населених пунктах.

За день окупанти 25 разів обстріляли Сумщину, відтак було зафіксовано 108 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Щодо ситуації в громадах

Великописарівська: окупанти били з мінометів (28 вибухів) та артилерії (7 вибухів), здійснили обстріл НАР (6 вибухів) з гелікоптеру та скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Юнаківська: ворог здійснив артилерійські обстріли (10 вибухів), обстріл з мінометів (5 вибухів), атаку за допомогою дрону типу "FPV" (3 вибухи).

Краснопільська: 19 мін скинув противник на територію громади. Також був артобстріл (1 вибух).

Білопільська: ворожі сили застосували артобстріли (10 вибухів), скинули боєприпаси ВОГ з БпЛА  (4 вибухи) .

Есманьська: було нанесено атаку за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух) та міномету (3 вибухи).

Дружбівська: армія ворога вдарила з РСЗВ "Град" (5 вибухів).

Хотінська: здійснено атаку за допомогою  дрону типу "FPV" (2 вибухи).

Середино-Будська: ворожі сили застосували мінометний обстріл (3 вибухи).

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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