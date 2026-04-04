Воинским частям с цифровым учетом больше не нужно вести бумажные журналы - Федоров
Киев • УНН
В воинских частях с цифровым учетом теперь не требуется дублирование отчетов на бумаге. Реформа отменяет десятки документов для складов и служб обеспечения.
Для воинских частей приняли решение по уменьшению бюрократии, сообщил в субботу министр обороны Михаил Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Масштабируем цифровой учет в армии - сокращаем бюрократию на всех уровнях. В воинских частях, где уже работает цифровой учет, больше не нужно вести бумажные журналы, книги и отчеты. Если информация есть в системе - дублирование на бумаге запрещено. Больше всего изменений почувствуют воинские части - для них отменили 56 бумажных документов
Также, по его словам, сокращают бумажную работу на всех уровнях. Отменили:
- 28 документов - службы обеспечения;
- 16 - центры обеспечения;
- 12 - склады;
- 15 - подразделения.
"Это системное решение, где бумажный учет исчезает на всех уровнях управления", - отметил Федоров.
Параллельно, по его словам, упрощают процессы, чтобы обеспечение доходило быстрее до подразделений:
- автоматизировали перевод имущества в эксплуатацию - без бумажных актов о смене категории;
- ускорили поставки по централизованным закупкам - имущество передается сразу, без ожидания подписания акта приема-передачи;
- сделали гибким учет БпЛА - компоненты можно передавать отдельно под потребность подразделения.
"Меньше бюрократии - больше времени на боевые задачи. Быстрый и удобный учет позволяет быстрее принимать решения и повышает эффективность армии. Важно: эти изменения работают там, где уже развернута цифровая система учета имущества", - подчеркнул Федоров.
