$43.8150.46
ukenru
08:00 • 1878 просмотра
07:30 • 8788 просмотра
05:27 • 9724 просмотра
05:00 • 16382 просмотра
3 апреля, 14:25 • 27506 просмотра
3 апреля, 11:36 • 55400 просмотра
3 апреля, 11:30 • 45157 просмотра
3 апреля, 11:17 • 41326 просмотра
Эксклюзив
3 апреля, 08:16 • 67224 просмотра
Эксклюзив
3 апреля, 07:41 • 60025 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4м/с
32%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Марк Рютте
Михаил Федоров
Виталий Кличко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
The New York Times
Дипломатка
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Воинским частям с цифровым учетом больше не нужно вести бумажные журналы - Федоров

Киев • УНН

 • 1958 просмотра

В воинских частях с цифровым учетом теперь не требуется дублирование отчетов на бумаге. Реформа отменяет десятки документов для складов и служб обеспечения.

Воинским частям с цифровым учетом больше не нужно вести бумажные журналы - Федоров

Для воинских частей приняли решение по уменьшению бюрократии, сообщил в субботу министр обороны Михаил Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Масштабируем цифровой учет в армии - сокращаем бюрократию на всех уровнях. В воинских частях, где уже работает цифровой учет, больше не нужно вести бумажные журналы, книги и отчеты. Если информация есть в системе - дублирование на бумаге запрещено. Больше всего изменений почувствуют воинские части - для них отменили 56 бумажных документов

- написал Федоров.

Также, по его словам, сокращают бумажную работу на всех уровнях. Отменили:

  • 28 документов - службы обеспечения;
    • 16 - центры обеспечения;
      • 12 - склады;
        • 15 - подразделения.

          "Это системное решение, где бумажный учет исчезает на всех уровнях управления", - отметил Федоров.

          Параллельно, по его словам, упрощают процессы, чтобы обеспечение доходило быстрее до подразделений:

          • автоматизировали перевод имущества в эксплуатацию - без бумажных актов о смене категории;
            • ускорили поставки по централизованным закупкам - имущество передается сразу, без ожидания подписания акта приема-передачи;
              • сделали гибким учет БпЛА - компоненты можно передавать отдельно под потребность подразделения.

                "Меньше бюрократии - больше времени на боевые задачи. Быстрый и удобный учет позволяет быстрее принимать решения и повышает эффективность армии. Важно: эти изменения работают там, где уже развернута цифровая система учета имущества", - подчеркнул Федоров.

                Юлия Шрамко

                ОбществоВойна в УкраинеПолитика
                Война в Украине
                Михаил Федоров