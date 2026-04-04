Військовим частинам із цифровим обліком більше не треба вести паперові журнали - Федоров

Для військових частин ухвалили рішення для зменшення бюрократії, повідомив у суботу міністр оборони Михайло Федоров у соцмережах, пише УНН.

Масштабуємо цифровий облік у війську - cкорочуємо бюрократію на всіх рівнях. У військових частинах, де вже працює цифровий облік, більше не потрібно вести паперові журнали, книги й звіти. Якщо інформація є в системі - дублювання на папері заборонено. Найбільше змін відчують військові частини - для них скасували 56 паперових документів - написав Федоров.

Також, з його слів, скорочують паперову роботу на всіх рівнях. Скасували:

28 документів - служби забезпечення;

16 - центри забезпечення;

12 - склади;

15 - підрозділи.

"Це системне рішення, де паперовий облік зникає на всіх рівнях управління", - зазначив Федоров.

Паралельно, з його слів, спрощують процеси, щоб забезпечення доходило швидше до підрозділів:

автоматизували переведення майна в експлуатацію - без паперових актів про зміну категорії;

прискорили постачання за централізованими закупівлями - майно передається одразу, без очікування підписання акта приймання-передачі;

зробили гнучким облік БпЛА - компоненти можна передавати окремо під потребу підрозділу.

"Менше бюрократії - більше часу на бойові завдання. Швидкий і зручний облік дає змогу швидше ухвалювати рішення й підвищує ефективність війська. Важливо: ці зміни працюють там, де вже розгорнуто цифрову систему обліку майна", - наголосив Федоров.

