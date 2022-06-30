Огневое преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется: Зеленский о ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что ситуация на Донбассе остается сложной и огневое преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется, передает УНН.
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"Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой, чрезвычайно тяжелой. Огневое преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется – они достали уже просто все из своих запасов, чтобы бить по нам: по Луганщине, по Донетчине. Я благодарен каждому и каждой, кто защищает наши позиции в таких условиях. Это настоящий героизм", – сказал он.
Напомним
Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур на Донбассе Украина больше не будет иметь никаких отношений с этой страной.