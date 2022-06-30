Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається: Зеленський про ситуацію на Донбасі

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"Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - сказав він.

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Зеленський заявив, що після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі Україна більше не матиме жодних відносин з цією країною.