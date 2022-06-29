Це нікчемна історія: Зеленський відреагував на визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі Україна більше не матиме жодних відносин з цією країною, передає УНН.
Цитата
"росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
У МЗС бачили повідомлення сирійських ЗМІ про "визнання" псевдореспублік.