Це нікчемна історія: Зеленський відреагував на визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі

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"росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше", - сказав Зеленський.

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У МЗС бачили повідомлення сирійських ЗМІ про "визнання" псевдореспублік.