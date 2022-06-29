Это ничтожная история: Зеленский отреагировал на признание Сирией оккупационных структур на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что после признания Сирией оккупационных структур на Донбассе у Украины больше не будет никаких отношений с этой страной, передает УНН.
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"россия все-таки выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии наоборот будет еще больше", – сказал Зеленский.
Напомним
В МИД видели сообщения сирийских СМИ о "признании" псевдореспублик.