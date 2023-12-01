Воевали против ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой: суд отправил за решетку двух предателей
Киев • УНН
Два человека были приговорены к 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против украинских сил под Бахмутом и Авдеевкой, что в условиях военного положения считается государственной изменой.
Суд отправил за решетку на 12 лет двух предателей, которые воевали против Вооруженных сил Украины под Авдеевкой и Бахмутом, сообщили в Службе безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
В СБУ сообщают, что оба предателя сдались в плен украинских защитников во время ожесточенных боев под Авдеевкой и Бахмутом. Одним из осужденных является боевик с позывным "КВН", который накануне 24 февраля 2022 года присоединился к оккупационным группировкам Южного военного округа россии.
"Там его зачислили в состав 5-й мотострелковой бригады страны-агрессора, выдали автомат Калашникова и боеприпасы к нему. В начале полномасштабного вторжения рф он строил фортификационные укрепления россиян на Херсонском и Николаевском направлениях", - сообщили в СБУ.
Впоследствии предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны под Марьинкой и в районе Красногоровки Донецкой области.
Другой боевик по прозвищу "Кондрат" находился в составе одной из оккупационных группировок рф в должности гранатометчика. Сначала обустраивал российские укрепрайоны и блокпосты вблизи Северодонецка в Луганской области, а уже потом обстреливал боевые позиции украинских защитников неподалеку Клещеевки в Донецкой области.
Суд признал обоих предателей виновными по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.
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Воевали против ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой: суд отправил за решетку двух предателей
Два человека были приговорены к 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против украинских сил под Бахмутом и Авдеевкой, что в условиях военного положения считается государственной изменой.
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